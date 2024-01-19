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Скільком українцям відмовили у виїзді за кордон за минулий рік — відповідь ДПСУ

19 січня 2024 08:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільком українцям відмовили у виїзді за кордон за минулий рік — відповідь ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж 2023 року прикордонники відмовили у перетині кордону на виїзд з нашої держави 50 тисячам людей. Зазначається, що ці особи не відповідали умовам перетину. 

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у Медіацентрі "Україна — Укрінформ".

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Причини відмов у перетині кордону 

"Загалом у 2023 році було відмовлено у перетині кордону на виїзд 50 тисячам особам, які не відповідали умовам перетину. Переважна більшість відмов тим, хто слідував за системою "Шлях"", — наголосив він.

За його словами, були випадки, коли люди не мали водійських прав, тому не могли підтвердити мету поїздки.

Підроблені документи

Демченко додав, що збільшилась й кількість тих людей, які були з підробленими документами для того, щоб перетнути кордон. Він зазначив, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

 "У 2023 році наші інспектори викрили понад 3300 підроблених документів, які надавали чоловіки", — зауважив речник. 

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку про необхідність внесення змін до законодавства щодо мобілізації, щоб забезпечити більш чесний процес призову до армії. Також він зазначив, що влада не може насильно повернути призовників з-за кордону

прикордонники
закордон
люди
шлях
ДПСУ

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