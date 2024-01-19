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Скольким украинцам отказали в выезде за границу за прошлый год — ответ ГПСУ

19 января 2024 08:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Скольким украинцам отказали в выезде за границу за прошлый год — ответ ГПСУ
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В 2023 году пограничники отказали в пересечении границы на выезд из нашего государства 50 тысячам человек. Отмечается, что эти лица не отвечали условиям пересечения.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре "Украина — Укринформ".

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Причины отказов в пересечении границы

"Всего в 2023 году было отказано в пересечении границы на выезд 50 тысячам лицам, которые не соответствовали условиям пересечения. Подавляющее большинство отказов тем, кто следовал по системе "Шлях"", — подчеркнул он.

По его словам, были случаи, когда люди не имели водительских прав, поэтому не могли подтвердить цель поездки.

Поддельные документы

Демченко добавил, что увеличилось и количество людей, которые были с поддельными документами для того, чтобы пересечь границу. Он отметил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

"В 2023 году наши инспекторы разоблачили более 3300 поддельных документов, которые предоставляли мужчины", — отметил спикер.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение о необходимости внесения изменений в законодательство по мобилизации, чтобы обеспечить более честный процесс призыва в армию. Также он отметил, что власть не может насильно вернуть призывников из-за границы

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