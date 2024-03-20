Жінки в ЗСУ та у військових вузах, - названі цифри

Наталія Литвиненко. Фото: Скріншот

Наразі в складі ЗСУ офіційно нараховуються більше 62 тисяч жінок-військовослужбовиць, із них до 6 тисяч перебувають на передовій, тобто беруть безпосередню участь у бойових діях. Окрім того, вже два роки збільшується кількість дівчат-абітурієнток до Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала військовослужбовиця Наталія Литвиненко із Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка.

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"Наразі половина наших курсантів — дівчата, і з кожним роком їх кількість збільшується. До війни дівчат у нас було в межах 30-40%, а зараз — 50%. І це їхнє свідоме рішення. Бо якщо хлопці мають бути у Збройних силах, бо в країні війна та мобілізація, то дівчата як ніколи приймають ці рішення свідомо", — наголосила військовослужбовиця.

За її словами, дівчата-абітурієнтки є добре підготовленими фізично та морально стійкими. Своє рішення навчатися у військовому виші вони мотивують бажанням захищати Україну.

"Вони не хочуть десь там ховатися чи стояти осторонь. Вони готові максимально бути поряд із чоловіками і ображаються, якщо якось намагаються ними опікуватися. Нагадаю, що наразі в ЗСУ служать більше 62 тисяч жінок, із них до 6 тисяч — на передовій. Це означає, що жінки йдуть в армію, і ніхто їх до цього не змушує", — підсумувала Литвиненко.

Нагадаємо, жінки в Збройних силах України обіймають такі ж посади, як і чоловіки, нарівні несуть службу. Їм складно повертатися в міста тилу і бачити, як цивільні жінки живуть своє життя, не роблячи нічого для наближення миру. Складні соціальні питання порушували на форумі "Роль жінки задля досягнення миру".