Женщины в ВСУ и военных вузах, - названные цифры

Наталья Литвиненко. Фото: Скриншот

В настоящее время в составе ВСУ официально насчитывается более 62 тысяч женщин-военнослужащих, из них до 6 тысяч находятся на передовой, то есть принимают непосредственное участие в боевых действиях. Кроме того, уже два года увеличивается количество девушек-абитуриенток в Военный институт КНУ им.Тараса Шевченко.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала военнослужащая Наталья Литвиненко из Военного института КНУ им.Тараса Шевченко.

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"Половина наших курсантов — девушки, и с каждым годом их количество увеличивается. До войны девушек у нас было в пределах 30-40%, а сейчас — 50%. И это их сознательное решение. Если парни должны быть в Вооруженных силах, потому что в стране война и мобилизация, то девушки как никогда принимают эти решения сознательно", — подчеркнула военнослужащая.

По ее словам, девушки-абитуриентки хорошо подготовлены физически и морально устойчивы. Свое решение учиться в военном вузе мотивируют желанием защищать Украину.

"Они не хотят где-то там прятаться или стоять в стороне. Они готовы максимально быть рядом с мужчинами и обижаются, если как-то пытаются заботиться о них. Напомню, что сейчас в ВСУ служат более 62 тысяч женщин, из них до 6 тысяч — на передовой. Это значит, что женщины идут в армию, и никто их к этому не принуждает", — подытожила Литвиненко.

Напомним, женщины в Вооруженных силах Украины занимают такие же должности, как мужчины, на уровне несут службу. Им сложно возвращаться в города тыла и видеть, как гражданские женщины живут свою жизнь, не делая ничего для приближения мира. Сложные социальные вопросы поднимались на форуме "Роль женщины во имя достижения мира".