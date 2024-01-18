Скільки збитків зазнав "Київстар" під час кібератаки у грудні

Жінка проходить повз магазин "Київстар" у Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Під час кібератаки на "Київстар" 12 грудня компанія втратила приблизно 3,6 млрд гривень. Збитки спричинені компенсацією клієнтам за незручності, спричинені збоєм.

Про це повідомляє Reuters.

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В агентстві розповіли, що материнська компанія найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку "Київстар" заявила, що масова груднева кібератака на її операційну діяльність завдала їй збитків приблизно на 3,6 мільярда гривень доходу за 2024 фінансовий рік.

"Збиток стався через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про кібератаку на "Київстар"

12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працював їхній сайт і додаток, а користувачі скаржилися на перебої зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Зазначимо, що 20 грудня абоненти "Київстару" знову скаржилися на проблеми зі зв'язком. Користувачі по всій Україні повідомляли про відсутність інтернету та зв'язку.

Нагадаємо, внаслідок кібератаки на "Київстар" зруйновано 40% інфраструктури компанії. Хакери знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.

У компанії також розповіли, що хакери скористалися кібератакою для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Цього разу фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксували масове розсилання електронних листів з тематикою "заборгованості за договором Київстар" і вкладенням у вигляді архіву "Заборгованість абонента.zip".