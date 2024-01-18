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Сколько убытков понес "Киевстар" во время кибератаки в декабре

18 января 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько убытков понес "Киевстар" во время кибератаки в декабре
Женщина проходит мимо магазина "Киевстар" в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время кибератаки на "Киевстар" 12 декабря компания потеряла около 3,6 млрд гривен. Ущерб вызван компенсацией клиентам за неудобства, вызванные сбоем.

Об этом сообщает Reuters.

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В агентстве рассказали, что материнская компания крупнейшего в Украине оператора мобильной связи "Киевстар" заявила, что массовая декабрьская кибератака на ее операционную деятельность нанесла ей ущерб примерно на 3,6 миллиарда гривен дохода за 2024 финансовый год.

"Ущерб произошел из-за мер, предпринятых компанией, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные сбоями", — говорится в сообщении.

Что известно о кибератаке на "Киевстар"

12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работал их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" стала атака хакера на ядро сети.

Отметим, что 20 декабря абоненты "Киевстара" снова жаловались на проблемы со связью. Пользователи по всей Украине сообщали об отсутствии Интернета и связи.

Напомним, в результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.

В компании также рассказали, что хакеры воспользовались кибератакой для распространения вредоносного программного обеспечения. В этот раз специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зафиксировали массовую рассылку электронных писем с тематикой "задолженности по договору Киевстар" и вложением в виде архива "Задолженность абонента.zip".

Киевская перепичка
кибератака
деньги
связь
мобильные операторы

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