Сколько убытков понес "Киевстар" во время кибератаки в декабре
Во время кибератаки на "Киевстар" 12 декабря компания потеряла около 3,6 млрд гривен. Ущерб вызван компенсацией клиентам за неудобства, вызванные сбоем.
Об этом сообщает Reuters.
Сколько денег потерял "Киевстар" из-за кибератаки
В агентстве рассказали, что материнская компания крупнейшего в Украине оператора мобильной связи "Киевстар" заявила, что массовая декабрьская кибератака на ее операционную деятельность нанесла ей ущерб примерно на 3,6 миллиарда гривен дохода за 2024 финансовый год.
"Ущерб произошел из-за мер, предпринятых компанией, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные сбоями", — говорится в сообщении.
Что известно о кибератаке на "Киевстар"
12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работал их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои связи в разных регионах.
Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" стала атака хакера на ядро сети.
Отметим, что 20 декабря абоненты "Киевстара" снова жаловались на проблемы со связью. Пользователи по всей Украине сообщали об отсутствии Интернета и связи.
Напомним, в результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.
В компании также рассказали, что хакеры воспользовались кибератакой для распространения вредоносного программного обеспечения. В этот раз специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зафиксировали массовую рассылку электронных писем с тематикой "задолженности по договору Киевстар" и вложением в виде архива "Задолженность абонента.zip".
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