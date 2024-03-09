Скільки заробляють ректори топ-20 вишів України — розслідування

КНУ імені Тараса Шевченка. Фото ілюстративне: Каштан News

В умовах боротьби проти російських загарбників, Україні довелося значною мірою призупинити навчальний процес у деяких вузах. При цьому ректори університетів продовжували отримувати зарплати, хоча по факту не здійснювали освітньої діяльності.

ЗМІ дослідили, скільки грошей отримали очільники вищих навчальних закладів у перший рік після повномасштабного вторгнення РФ.

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Скільки грошей отримали ректори

Найвищу зарплата серед ректорів топ-20 вишів у 2022 році отримав керівник Київського університету імені Драгоманова Віктор Андрущенко — 2 млн 051,9 тисяч грн. При цьому у рейтингу українських закладів вищої освіти університет посів лише 15 місце.

Трохи менше заробив Михайло Згуровський, ректор Київського політехнічного інституту, котрий посідає друге місце за популярністю серед абітурієнтів. Він задекларував за 2022 рік 1 млн 826,2 тисяч грн зарплати.

Ректор Львівського національного університету імені Франка (3 місце) Володимир Мельник задекларував 1 млн 252,4 тисяч грн зарплати. Майже стільки ж заробив Анатолій Мазаракі, який очолює Державний торговельно-економічний університет у Києві (6 місце) — 1 млн 221 тис. грн.

Ректор найпопулярнішого українського університету (саме сюди абітурієнти подали найбільше заяв під час вступної кампанії) – "Львівської політехніки" — Юрій Бобало задекларував 1 млн 99,6 тисяч грн зарплати.

Ректор київського університету імені Шевченка (4 місце) Володимир Бугров заробив у 2022 році 1 млн 50,7 тисяч грн.

Найнижчі зарплати

Найнижчі зарплати, у межах від 400 до 600 тисяч задекларували:

ректор Києво-Могилянської академії (18 місце) Сергій Квіт;

ректор Дніпровської політехніки (16 місце) Олександр Азюковський;

ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки (20 місце) Анатолій Цьось;

ректорка Харківського національного університету імені Каразіна (14 місце) Тетяна Кагановська;

ректор Дніпровського національного університету імені Гончара (13 місце) Сергій Оковитий;

ректор Київського національного економічного університету імені Гетьмана (7 місце) Дмитро Лук'яненко.

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