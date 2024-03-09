Сколько зарабатывают ректора топ-20 вузов Украины —расследование

КНУ имени Тараса Шевченка. Фото: Каштан News

В условиях борьбы против российских захватчиков Украине пришлось в значительной степени приостановить учебный процесс в некоторых вузах. При этом ректоры университетов продолжали получать зарплаты, хотя по факту не осуществляли образовательную деятельность.

СМИ исследовали, сколько денег получили руководители вузов в первый год после полномасштабного вторжения РФ.

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Сколько денег получили ректоры

Наивысшую зарплату среди ректоров топ-20 вузов в 2022 году получил руководитель Киевского университета имени Драгоманова Виктор Андрущенко - 2 млн 051,9 тысячи грн. При этом в рейтинге украинских заведений высшего образования университет занял всего 15 место.

Чуть меньше заработал Михаил Згуровский, ректор Киевского политехнического института, занимающий второе место по популярности среди абитуриентов. Он задекларировал за 2022 год 1 млн 826,2 тысячи грн зарплаты.

Ректор Львовского национального университета имени Франко (3 место) Владимир Мельник задекларировал 1 млн 252,4 тысячи грн зарплаты. Почти столько же заработал Анатолий Мазараки, возглавляющий Государственный торгово-экономический университет в Киеве (6 место) – 1 млн 221 тыс. грн.

Ректор самого популярного украинского университета (именно сюда абитуриенты подали больше заявлений во время вступительной кампании) — "Львовской политехники" - Юрий Бобало задекларировал 1 млн 99,6 тысяч грн зарплаты.

Ректор киевского университета имени Шевченко (4 место) Владимир Бугров заработал в 2022 году 1 млн. 50,7 тысячи грн.

Самые низкие зарплаты

Самые низкие зарплаты в пределах от 400 до 600 тысяч задекларировали:

ректор Киево-Могилянской академии (18 место) Сергей Квит;

ректор Днепровской политехники (16 место) Александр Азюковский;

ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки (20 место) Анатолий Цось;

ректор Харьковского национального университета имени Каразина (14 место) Татьяна Кагановская;

ректор Днепровского национального университета имени Гончара (13 место) Сергей Оковитый;

ректор Киевского национального экономического университета имени Гетьмана (7 место) Дмитрий Лукьяненко.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко возросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по вакансиям, также увеличилось предложение работы.

В правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.