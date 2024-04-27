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Скільки нагород від Головнокомандувача ЗСУ вже отримали українці

27 квітня 2024 23:44
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Скільки нагород від Головнокомандувача ЗСУ вже отримали українці
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує військового. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Збільшилась кількість українців, які отримали нагороди від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Стало відомо, скількох українців вже відзначено.

Про це йдеться у повідомленні Армія Inform у суботу, 27 квітня.

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Поштовхом до створення нової моделі нагородної системи українського війська стало впровадження військової форми одягу нового зразка. Її розробники орієнтувалися на досягнення попередніх форм української державності.

Військові нагороди різних українських історичних формацій, своєю чергою, стали основою оновленої нагородної системи почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України.

Скільки нагород від Головнокомандувача ЗСУ вже отримали українці - фото 1
Сучасні українські нагороди. Фото: Армія Inform

Нова система базується на національних бойових традиціях і враховує досвід нагородних систем держав-партнерів України. Сім з 11 відзнак мають назву і форму хреста.

Зокрема, "Хрест хоробрих", "Золотий Хрест" і "Срібний Хрест" за формою і символікою є модернізованими відзнаками Української Повстанської Армії, що були встановлені наказом Головного Командування УПА 22 січня 1944 року.

Нагороді "Хрест заслуги УПА" (золотий, срібний і бронзовий) відповідає сучасна відзнака "Хрест хоробрих".

Скільки нагород від Головнокомандувача ЗСУ вже отримали українці - фото 2
Інфографіка від Армія Inform

Відзнаці "Золотий хрест бойової заслуги УПА" двох ступенів відповідає сучасна нагорода "Золотий хрест", "Срібний хрест бойової заслуги УПА" двох ступенів — це сучасна відзнака "Срібний хрест".

"Український комбатантський хрест" є відзнакою ветеранських організацій вояків-українців Європи, Великої Британії, Канади і США. Встановлено відзнаку в 1940 році у Кракові, їй відповідає сучасна відзнака "Комбатантський хрест".

У Кадровому центрі Збройних Сил України повідомили, що почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України нагороджено 86 701 військовослужбовця ЗСУ та 8740 цивільних осіб.

Серед військовослужбовців 46% відзначені "Золотим хрестом", яким нагороджуються "особи рядового та сержантського і старшинського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою".

Майже 22% — "Сталевим хрестом". Це особи офіцерського складу Збройних Сил України, нагороджені "за планування, організацію та керівництво воєнними діями".

На третій позиції — "Хрест Військова честь" (12%). Серед цивільних майже 98% нагороджені почесним нагрудним знаком "За сприяння війську".

Вищою відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест Заслуги" нагороджена 121 особа, з них 92 — військовослужбовці та 29 — цивільних.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський під час візиту у Чернівці нагородив поранених військовослужбовців.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров здійснив візит до військових підрозділів на Східному напрямку, які дають відсіч агресору. Під час поїздки було нагороджено воїнів, що відзначилися у найважчих боях проти російських окупантів. 

ЗСУ
Україна
нагорода
військові
Генштаб ЗСУ
Олександр Сирський

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