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Сколько наград от Главнокомандующего ВСУ уже получили украинцы

27 апреля 2024 23:44
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Сколько наград от Главнокомандующего ВСУ уже получили украинцы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военного. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Увеличилось количество украинцев, получивших награды от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Стало известно, скольких украинцев уже отмечено.

Об этом говорится в сообщении Армия Inform в субботу, 27 апреля.

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Толчком к созданию новой модели наградной системы украинской армии стало внедрение военной формы одежды нового образца. Ее разработчики ориентировались на достижение предыдущих форм украинской государственности.

Военные награды разных украинских исторических формаций, в свою очередь, стали основой обновленной наградной системы почетных нагрудных знаков Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Сколько наград от Главнокомандующего ВСУ уже получили украинцы - фото 1
Современные украинские награды. Фото: Армия Inform

Новая система основывается на национальных боевых традициях и учитывает опыт наградных систем государств-партнеров Украины. Семь из 11 знаков отличия имеют название и форму креста.

В частности, "Крест храбрых", "Золотой Крест" и "Серебряный Крест" по форме и символике являются модернизированными знаками отличия Украинской Повстанческой Армии, которые были установлены приказом Главного Командования УПА 22 января 1944 года.

Награде "Крест заслуги УПА" (золотой, серебряный и бронзовый) соответствует современное отличие "Крест храбрых".

Сколько наград от Главнокомандующего ВСУ уже получили украинцы - фото 2
Инфографика от Армия Inform

Отличию "Золотой крест боевой заслуги УПА" двух степеней соответствует современная награда "Золотой крест", "Серебряный крест боевой заслуги УПА" двух степеней — это современная награда "Серебряный крест".

"Украинский комбатантский крест" — отличие ветеранских организаций воинов-украинцев Европы, Великобритании, Канады и США. Установлена награда в 1940 году в Кракове, ей соответствует современное отличие "Комбатантский крест".

В Кадровом центре Вооруженных Сил Украины сообщили, что почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины награждены 86 701 военнослужащий ВСУ и 8740 гражданских лиц.

Среди военнослужащих 46% отмечены "Золотым крестом", которым награждаются "лица рядового и сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя".

Почти 22% военных получили "Стальной крест". Это лица офицерского состава Вооруженных сил Украины, награжденные "за планирование, организацию и руководство военными действиями".

На третьей позиции — "Крест Военная честь" (12%). Среди гражданских почти 98% награждены почетным нагрудным знаком "При содействии войску".

Высшим отличием Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Крест Заслуги" награжден 121 человек, из них 92 — военнослужащие и 29 — гражданских.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военных.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров осуществил визит в военные подразделения на Восточном направлении. Во время поездки были награждены воины, отличившиеся в самых тяжелых боях против российских оккупантов.

ВСУ
Украина
награда
военные
Генштаб ВСУ
Александр Сырский

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