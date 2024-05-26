Росія мобілізовує кримчан на війну: статистика вбитих

Рефат Чубаров. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Згідно з публічними ситуаціями, при яких окупаційна влада у перші місяці повномасштабної війни влаштовувала родинам вбитих пишні похорони, у війні проти України могло загинути понад тисячу кримчан. Однак це офіційні дані.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Окупаційна влада з метою пропаганди для залучення людей до російської армії влаштовувала рідним пишні похорони. Це відкриті дані, і ми нарахували кількість, яка перевищує тисячу осіб", — уточнив Чубаров.

За його словами, цю цифру підтверджує кількість людей, точніше учасників так званої СВО, які подали заяви на отримання земельних ділянок Криму. Офіційно їх 960.

"Але у перші місяці війни російські війська зазнавали дуже великих втрат, і в тому числі на південному напрямку. Тіла багатьох утримували в моргах Криму, хоча вони були з різних регіонів Росії. Зрештою, частину таки поховали в Криму", — підсумував Чубаров.

Пізніше росіяни знайшли інші логістичні можливості доставляти тіла вбитих на війни з України в бік Росії.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює необхідність переговорів для закінчення війни з Росією. Він додав, що це має бути не перемир’я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття.