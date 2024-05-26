Россия мобилизует крымчан на войну: статистика убитых

Рефат Чубаров. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Согласно публичным ситуациям, при которых оккупационные власти в первые месяцы полномасштабной войны устраивали семьям убитых пышные похороны, в войне против Украины могло погибнуть более тысячи крымчан. Однако это официальные данные.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Оккупационные власти с целью пропаганды для привлечения людей в российскую армию, устраивали родным пышные похороны. Это открытые данные, и мы насчитали количество, превышающее тысячу человек", — уточнил Чубаров.

По его словам, данную цифру подтверждает количество людей, точнее участников так называемой СВО, подавших заявления на получение земельных участков в Крыму. Официально их 960.

"Но в первые месяцы войны российские войска несли очень большие потери, и в том числе на южном направлении. Тела многих держали в моргах Крыма, хотя они были из разных регионов России. В конце концов, часть похоронили в Крыму", — подытожил Чубаров.

Позже россияне нашли другие логистические возможности доставлять тела убитых на войне из Украины в сторону России.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает необходимость переговоров по окончании войны с Россией. Он добавил, что это должно быть не перемирие на несколько лет, а устойчивый мир на десятилетия.