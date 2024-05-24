Скільки книг російською мовою списали під час великої війни — дані Національної бібліотеки
Українські бібліотеки починаючи від 2022 року списали понад 26 мільйонів книг, із яких 66% написані російською мовою. Лідерами у цій справі постали Вінницька і Полтавська області.
Про це повідомляє "Читомо" у понеділок, 20 травня, посилаючись на Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого.
Скільки книг російською мовою списали за час повномасштабної війни
2022 року з бібліотек списали 12 мільйонів 971 тисячу книжок, а 2023 року — 13 мільйонів 165 тисяч. З них 8 мільйонів 653 тисячі та 8 мільйонів 795 тисяч видань відповідно написані російською.
Місце першості в списанні книг займає Полтавська область — 1 мільйон 64 тисячі видань 2022 року і 927 тисяч 2023 року. За нею слідує Вінницька, там списали 644 тисячі та 543 тисячі відповідно.
Пасуть задніх фонди тимчасово окупованих територій. Так, у Луганській області не списали жодної книги, а в Донецькій — 75 і 176 тисяч книг відповідно. У Херсоні немає інформації за 2022 рік, а ось 2023 року вилучили 108 тисяч примірників.
Нагадаємо, Перша леді Олена Зеленська розповіла, скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни станом на березень 2024 року.
Також ми повідомляли, що російські окупанти дісталися й бібліотек у тимчасово окупованому Криму. Вони нищать книги зі згадками Голодомору, визвольної боротьби українського народу та діяльності кримських татар на півострові.
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