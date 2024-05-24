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Скільки книг російською мовою списали під час великої війни — дані Національної бібліотеки

24 травня 2024 04:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки книг російською мовою списали під час великої війни — дані Національної бібліотеки
Дівчина обирає книгу в бібліотеці. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські бібліотеки починаючи від 2022 року списали понад 26 мільйонів книг, із яких 66% написані російською мовою. Лідерами у цій справі постали Вінницька і Полтавська області. 

Про це повідомляє "Читомо" у понеділок, 20 травня, посилаючись на Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого.

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2022 року з бібліотек списали 12 мільйонів 971 тисячу книжок, а 2023 року — 13 мільйонів 165 тисяч. З них 8 мільйонів 653 тисячі та 8 мільйонів 795 тисяч видань відповідно написані російською.

Де найбільше списали книг у 2022 році
Де найбільше списали книг у 2022 році. Інфографіка: Читомо

Місце першості в списанні книг займає Полтавська область — 1 мільйон 64 тисячі видань 2022 року і 927 тисяч 2023 року. За нею слідує Вінницька, там списали 644 тисячі та 543 тисячі відповідно.

Де найбільше списали книг у 2023 році
Де найбільше списали книг у 2023 році. Інфографіка: Читомо

Пасуть задніх фонди тимчасово окупованих територій. Так, у Луганській області не списали жодної книги, а в Донецькій — 75 і 176 тисяч книг відповідно. У Херсоні немає інформації за 2022 рік, а ось 2023 року вилучили 108 тисяч примірників.

Нагадаємо, Перша леді Олена Зеленська розповіла, скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни станом на березень 2024 року.

Також ми повідомляли, що російські окупанти дісталися й бібліотек у тимчасово окупованому Криму. Вони нищать книги зі згадками Голодомору, визвольної боротьби українського народу та діяльності кримських татар на півострові.

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