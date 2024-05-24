Сколько книг на русском языке списали во время великой войны — данные Национальной библиотеки

Девушка выбирает книгу в библиотеке. Фото: freepik.com

Украинские библиотеки начиная с 2022 года списали более 26 миллионов книг, из которых 66% написаны на русском языке. Лидерами по этому делу стали Винницкая и Полтавская области.

Об этом сообщает "Читомо" в понедельник, 20 мая, ссылаясь на Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого.

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В 2022 году из библиотек списали 12 миллионов 971 тысячи книг, а в 2023 году — 13 миллионов 165 тысяч. Из них 8 миллионов 653 тысячи и 8 миллионов 795 тысяч изданий соответственно написаны на русском.

Где больше всего списали книги в 2022 году. Инфографика: Читомо

Место первенства в списании книг занимает Полтавская область — 1 миллион 64 тысяч изданий 2022 года и 927 тысяч 2023 года. За ней следует Винницкая, там списали 644 тысячи и 543 тысячи соответственно.

Где больше всего списали книги в 2023 году. Инфографика: Читомо

Отстают фонды временно оккупированных территорий. Так, в Луганской области не списали ни одной книги, а в Донецкой — 75 и 176 тысяч книг соответственно. В Херсоне нет информации за 2022 год, а вот в 2023 году изъяли 108 тысяч экземпляров.

Напомним, Первая леди Елена Зеленская рассказала, сколько книг было издано в Украине за время полномасштабной войны по состоянию на март 2024 года.

Также мы сообщали, что российские оккупанты добрались и к библиотекам во временно оккупированном Крыму. Они уничтожают книги с упоминаниями Голодомора, освободительной борьбы украинского народа и деятельности крымских татар на полуострове.