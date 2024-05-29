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Скандал з номером 95 кварталу про ТЦК — СБУ відреагувала на інцидент

29 травня 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Номер 95 кварталу про ТЦК — СБУ прокоментувала скандал
Номер 95 кварталу. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат Володимир Ар'єв звернувся із запитом до Служби безпеки України щодо проведення розслідування стосовно номера "Кварталу 95" про працівників ТЦК. В епізоді актори "розіграли" стосунки співробітника Рівненського військкомату та його колег. 

На запит відповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець, йдеться у дописі Ар'єва у Facebook в середу, 29 травня.

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Відповідь на запит Ар'єва. Фото: Facebook/Володимир Ар'єв

Відповідь СБУ щодо номера 95 кварталу

У відповіді на запит йдеться, що СБУ розглянула звернення щодо можливого вчинення "Кварталом 95" злочинів, передбачених ст.ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю).

Там наголосили, що реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають лише ті заяви, які містять об’єктивні дані, що підтверджують подію злочину, — час, місце, спосіб та інші обставини. Однак звернення не містить відомостей про ознаки злочину, передбачених статтями КК. Тому правоохоронці не бачать підстав для початку досудового розслідування.

Реакція Ар'єва на відповідь СБУ

"Служба Безпеки України не боїться ворога, активно бʼє рашистів і ловить рускіх шпигунів. Але є ті, кого Служба Безпеки боїться — це 95 Квартал! Коли йдеться про них, раптом зʼявляється "не бачу — не чую — мовчу". Президентський бізнес, не абищо!", — написав Ар'єв.

Він зазначив, що СБУ не побачила образу честі і гідності військовослужбовця в номері. На його думку, в ньому  "посилювалося ІПСО російського агента Шарія" про рівненського військкома.

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Скриншот допису Ар'єва

Нагадаємо, актори "Ліги сміху" втрапили у скандал через недолугий жарт. Гумористи висміяли людей, які потонули у річці Тисі.

Також ми писали, що Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.

СБУ
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