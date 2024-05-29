Номер 95 квартала о ТЦК - СБУ прокомментировала скандал

Номер 95 квартала. Фото: скриншот с видео

Народный депутат Владимир Арьев обратился с запросом в Службу безопасности Украины о проведении расследования по поводу номера "Квартала 95" о работниках ТЦК. В эпизоде актеры "разыграли" отношения сотрудника Ровенского военкомата и его коллег.

На запрос ответил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, говорится в сообщении Арьева в Facebook в среду, 29 мая.

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Ответ на запрос Арьева. Фото: Facebook/Владимир Арьев

Ответ СБУ по поводу номера 95 квартала

В ответе на запрос говорится, что СБУ рассмотрела обращение о возможном совершении "Кварталом 95" преступлений, предусмотренных ст.ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему).

Там подчеркнули, что регистрации в Едином реестре досудебных расследований подлежат только те заявления, содержащие объективные данные, подтверждающие событие преступления, — время, место, способ и другие обстоятельства. Однако обращение не содержит сведений о признаках преступления, предусмотренных статьями УК. Потому правоохранители не видят оснований для начала досудебного расследования.

Реакция Арьева на ответ СБУ

"Служба Безопасности Украины не боится врага, активно бьет рашистов и ловит российских шпионов. Но есть те, кого Служба Безопасности боится — это 95 Квартал! Когда речь идет о них, вдруг появляется "не вижу — не слышу — молчу". Президентский бизнес, не ничего!" — написал Арьев.

Он отметил, что СБУ не увидела оскорбления чести и достоинства военнослужащего в номере. По его мнению, в нем "усиливалось ИПСО российского агента Шария" о ровенском военном.

Скриншот поста Арьева

Напомним, актеры "Лиги смеха" попали в скандал из-за непутевой шутки. Юмористы высмеяли людей, утонувших в реке Тисе.

Также мы писали, что студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.