Ситуація в Харкові та необхідність виробництва дронів — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, що питання захисту Харкова було головною темою на засіданні Ставки. Він також подякував усім офіцерам і солдатам, які твердо захищають українські позиції.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 8 квітня.

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Уся увага на Харків

Глава держави запевнив, що наразі на ситуації в Харкові зосереджено максимум уваги. Йдеться про енергетичну ситуацію, підтримку людей, бізнесів у місті та області.

"Максимум протидії російським планам щодо Харкова: працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО", — наголосив президент.

Засідання Ставки

Зеленський також розповів про результати засідання Ставки.

"Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей", — запевнив Зеленський.

Президент подякував кожному солдату і командиру, які роблять все можливе для того, щоб українські позиції зараз були сильними. Навіть за умови дефіциту снарядів українські воїни продовжують знищувати окупантів.

"І з цієї точки зору виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика — це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо", — зазначив глава держави.

Він також додав, що під час засідання ставки Головком доповів про ситуації по всьому фронту, особливо на критичних напрямках. Глава держави запевнив, що було прийнято ключові рішення, як діяти.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.