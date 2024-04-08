Ситуация в Харькове и необходимость производства дронов — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вопрос защиты Харькова был главной темой на заседании Ставки. Он также поблагодарил всех офицеров и солдат, твердо защищающих украинские позиции.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении в понедельник, 8 апреля.

Читайте также:

Все внимание на Харькове

Глава государства заверил, что в настоящее время на ситуации в Харькове сосредоточено максимум внимания. Речь идет об энергетической ситуации, поддержке людей, бизнесов в городе и области.

"Максимум противодействия российским планам по Харькову: работаем с партнерами для того, чтобы укрепить ПВО", — подчеркнул президент.

Заседание Ставки

Зеленский также рассказал о результатах заседания Ставки.

"Провел сегодня Ставку, где тематика Харькова и области была основной. Докладывали и Главком, и командующий Воздушными силами. Конечно, внимание всем другим направлениям защиты нашего государства и людей", — заверил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого солдата и командира, которые делают все возможное для того, чтобы украинские позиции сейчас были сильными. Даже при дефиците снарядов украинские воины продолжают уничтожать оккупантов.

"И с этой точки зрения производство дронов, снабжение дронов, справедливая и своевременная логистика — это ключевые вещи. Наша армия должна быть настолько технологичной, насколько это возможно", — отметил глава государства.

Он также добавил, что во время заседания ставки Главком доложил о ситуациях по всему фронту, особенно на критических направлениях. Глава государства заверил, что были приняты ключевые решения, как поступить.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел совещание по поводу сложной ситуации в Харькове. Ключевой вопрос — возобновление городской сети и мероприятия по поддержке харьковчан.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсуждали способы защиты энергетических объектов Харькова от российских обстрелов и укрепления систем ПВО.