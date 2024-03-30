Ситуація в енергосистемі України — в Міненерго назвали область, де діють аварійні відключення

Енергетик. Ілюстративне фото: EPA

У шести областях України скасували графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі обмеження діють лише в Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Міненерго в Telegram.

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"Скасовано графіки аварійних відключень у шести областях, погодинні обмеження електроенергії застосовуються лише у Харківській області", — йдеться у повідомленні.

Причина — значні пошкодження обладнання НЕК "Укренерго" та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

Як відомо, вчора причиною надмірного навантаження на енергосистему в регіонах стали мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій.

За даними міністерства, наразі дефіциту електроенергії не передбачається.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, 29 березня російські війська вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Внаслідок цього в областях діяли аварійні відключення електропостачання.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекаути в Одесі можуть повернутися у разі нової атаки ворога на критичну інфраструктуру.