Ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго назвали область, где действуют аварийные отключения
В шести областях Украины отменили графики аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время ограничения действуют только в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.
Ситуация в энергосистеме 30 марта
"Отменены графики аварийных отключений в шести областях, почасовые ограничения электроэнергии применяются только в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Причина — значительные повреждения оборудования НЭК "Укрэнерго" и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии.
Как известно, вчера причиной чрезмерной нагрузки на энергосистему в регионах стали сетевые ограничения и недостаточность локальной генерации из-за повреждений электростанций.
По данным министерства, в настоящее время дефицит электроэнергии не предвидится.
Напомним, 29 марта российские войска еще раз ударили по энергетическим объектам Украины. В результате в областях действовали аварийные отключения электроснабжения.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкауты в Одессе могут вернуться в случае новой атаки врага на критическую инфраструктуру.
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