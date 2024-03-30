Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго назвали область, где действуют аварийные отключения arrow

Ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго назвали область, где действуют аварийные отключения

30 марта 2024 14:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго назвали область, где действуют аварийные отключения
Энергетик. Иллюстративное фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В шести областях Украины отменили графики аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время ограничения действуют только в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме 30 марта

"Отменены графики аварийных отключений в шести областях, почасовые ограничения электроэнергии применяются только в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Причина — значительные повреждения оборудования НЭК "Укрэнерго" и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии.

Как известно, вчера причиной чрезмерной нагрузки на энергосистему в регионах стали сетевые ограничения и недостаточность локальной генерации из-за повреждений электростанций.

По данным министерства, в настоящее время дефицит электроэнергии не предвидится.

энергетика 30 марта
Скриншот поста Минэнерго
энергетика 30 марта
Скриншот поста Минэнерго

Напомним, 29 марта российские войска еще раз ударили по энергетическим объектам Украины. В результате в областях действовали аварийные отключения электроснабжения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкауты в Одессе могут вернуться в случае новой атаки врага на критическую инфраструктуру.

Минэнерго
электроэнергия
война в Украине
энергетика
отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК