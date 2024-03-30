Ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго назвали область, где действуют аварийные отключения

Энергетик. Иллюстративное фото: EPA

В шести областях Украины отменили графики аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время ограничения действуют только в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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"Отменены графики аварийных отключений в шести областях, почасовые ограничения электроэнергии применяются только в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Причина — значительные повреждения оборудования НЭК "Укрэнерго" и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии.

Как известно, вчера причиной чрезмерной нагрузки на энергосистему в регионах стали сетевые ограничения и недостаточность локальной генерации из-за повреждений электростанций.

По данным министерства, в настоящее время дефицит электроэнергии не предвидится.

Скриншот поста Минэнерго

Скриншот поста Минэнерго

Напомним, 29 марта российские войска еще раз ударили по энергетическим объектам Украины. В результате в областях действовали аварийные отключения электроснабжения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкауты в Одессе могут вернуться в случае новой атаки врага на критическую инфраструктуру.