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Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація

15 березня 2024 08:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація
Олександр Сирський на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, де противник активно намагається прорвати оборону у смугах трьох бригад. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на цьому напрямку.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

  • Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація - фото 1
    Ситуація на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram
  • Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація - фото 2
    Ситуація на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram
  • Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація - фото 3
    Ситуація на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram
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Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

"Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку", — розповів Сирський. 

Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація - фото 4
Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових. 

російські війська
ЗСУ
Авдіївка
Олександр Сирський
фронт

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