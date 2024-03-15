Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку — яка там ситуація

Олександр Сирський на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, де противник активно намагається прорвати оборону у смугах трьох бригад. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на цьому напрямку.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Ситуація на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram

Ситуація на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram

Ситуація на Авдіївському напрямку. Фото: Олександр Сирський / Telegram 1 / 3

Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

"Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку", — розповів Сирський.

Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових.