Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении — какая там ситуация
Ситуация в Авдеевском направлении остается напряженной, где противник активно пытается прорвать оборону в полосах трех бригад. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в этом направлении.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Ситуация на Авдеевском направлении
Противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.
-
Ситуация на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
-
Ситуация на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
-
Ситуация на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.
По его словам, совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.
"Были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении", — рассказал Сырский.
Напомним, что ранее Сырский побывал в районе операции на восточном направлении. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он вручил отличившиеся в боях государственные и ведомственные награды военнослужащим.
Также мы писали о том, что Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных.
Читайте Новини.LIVE!