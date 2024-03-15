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Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении — какая там ситуация

15 марта 2024 08:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении - какая там ситуация
Александр Сырский на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ситуация в Авдеевском направлении остается напряженной, где противник активно пытается прорвать оборону в полосах трех бригад. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в этом направлении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

  • Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении — какая там ситуация - фото 1
    Ситуация на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
  • Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении — какая там ситуация - фото 2
    Ситуация на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
  • Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении — какая там ситуация - фото 3
    Ситуация на Авдеевском направлении. Фото: Александр Сырский / Telegram
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Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

По его словам, совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

"Были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении", — рассказал Сырский.

Сырский посетил бойцов на Авдеевском направлении — какая там ситуация - фото 4
Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, что ранее Сырский побывал в районе операции на восточном направлении. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он вручил отличившиеся в боях государственные и ведомственные награды военнослужащим.

Также мы писали о том, что Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных.

российские войска
ВСУ
Авдеевка
Александр Сырский
фронт

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