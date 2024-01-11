Сирський розповів, на яких напрямках ЗСУ стримують атаки ворога

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Military Media Center

Ситуація на східних територіях України залишається складною. Ворог не припиняє наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командуючий Сухопутних військ ЗСУ генерал полковник Олександр Сирський.

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Окупанти не припиняють наступ

Російські загарбники не полишають спроб вибити підрозділи ЗСУ підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

"Завдяки діям наших оборонців ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу", — зазначив Сирський.

На Лиманському напрямку противник наступає з метою витіснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того, ворог переміщує з території Російської Федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах.

Де ще наступає ворог

"Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль", — зазначив Сирський.

Генерал додав, що наразі спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

Ситуація під Бахмутом

Сирський повідомив, що в районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець — Донбас.

Ворог намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки. Для цього він залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини.

ЗСУ успішно обороняється

Не зважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни міцно тримають оборонні рубежі. При цьому загарбники зазнають значних втрат.

"Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", — резюмував Сирський.

Раніше ми повідомляли, що Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою побували на позиціях Сил оборони в районі Куп’янська. Там вони зустрілися з командувачем ОСУВ Хортиця Олександром Сирським та обговорили ситуацію на фронті.