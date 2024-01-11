Сырский рассказал, на каких направлениях ВСУ сдерживают атаки врага

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Military Media Center

Ситуация на восточных территориях Украины остается сложной. Враг не прекращает наступательные действия в Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал полковник Александр Сырский.

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Российские захватчики не оставляют попыток выбить подразделения ВСУ подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска.

"Благодаря действиям наших защитников враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия, прежде всего, за счет человеческого ресурса", — отметил Сырский.

На Лиманском направлении противник наступает с целью вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, враг перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и производит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях.

Где еще наступает враг

"Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь", — отметил Сырский.

Генерал добавил, что сейчас наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирование штурмовых рот.

Ситуация под Бахмутом

Сырский сообщил, что в районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец — Донбасс.

Враг пытается создать благоприятные условия для наступления на Времен Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки. С этой целью он привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части.

ВСУ успешно обороняется

Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, украинские воины крепко держат оборонительные рубежи. При этом захватчики несут значительные потери.

"Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", — резюмировал Сырский.

Ранее мы сообщали, что Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой побывали на позициях Сил обороны в районе Купянска . Там они встретились с командующим ОСУВ Хортица Александром Сырским и обсудили ситуацию на фронте.