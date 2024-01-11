Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Сырский рассказал, на каких направлениях ВСУ сдерживают атаки врага arrow

Сырский рассказал, на каких направлениях ВСУ сдерживают атаки врага

11 января 2024 17:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский рассказал, на каких направлениях ВСУ сдерживают атаки врага
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Military Media Center
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ситуация на восточных территориях Украины остается сложной. Враг не прекращает наступательные действия в Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал полковник Александр Сырский.

Читайте также:

оккупанты не прекращают наступление

Российские захватчики не оставляют попыток выбить подразделения ВСУ подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска.

"Благодаря действиям наших защитников враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия, прежде всего, за счет человеческого ресурса", — отметил Сырский.

На Лиманском направлении противник наступает с целью вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, враг перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и производит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях.

Где еще наступает враг

"Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь", — отметил Сырский.

Генерал добавил, что сейчас наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирование штурмовых рот.

Ситуация под Бахмутом

Сырский сообщил, что в районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец — Донбасс.

Враг пытается создать благоприятные условия для наступления на Времен Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки. С этой целью он привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части.

ВСУ успешно обороняется

Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, украинские воины крепко держат оборонительные рубежи. При этом захватчики несут значительные потери.

"Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", — резюмировал Сырский.

Ранее мы сообщали, что Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой побывали на позициях Сил обороны в районе Купянска . Там они встретились с командующим ОСУВ Хортица Александром Сырским и обсудили ситуацию на фронте.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Сирский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме