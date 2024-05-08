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Синєгубов розповів про наслідки нічної атаки на Харків та область

8 травня 2024 08:58
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Олег Синєгубов. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Внаслідок нічної масованої ракетної атаки по Харкову та області постраждалих немає. Ворог використовував ракети та дрони, сили ППО працювали протягом ночі.

Про це у Telegram повідомив глава Харківськоої ОВА Олег Синєгубов у середу, 8 травня.

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Очільник ОВА сповістив, що силами ППО вночі було збито два "Шахеди" над містом. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дворічанське, Синьківка", — написав у Telegram Синєгубов.

Повідомлення Синєгубова
Повідомлення Олега Синєгубова в Telegram

Також він додав, що напередодні під артилерійськими обстрілами опинились і інші населені пункти Харківщини.. Зокрема, о 17:00, 7 травня горів приватний будинок у селі Кучерівка Куп'янського району. 

А о 09:30 у селі Черкаські Тишки Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дахи двох приватних будинків.

Раніше повідомлялось, що 7 травня окупанти вкотре атакували Харківську область — є загиблий та поранені.

У Харкові в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи

Харків
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні
атака

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