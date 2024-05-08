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Синегубов рассказал о последствиях ночной атаки на Харьков и область

8 мая 2024 08:58
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Последствия обстрела Харькова 8 мая
Олег Синегуб. Фото: скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В результате ночной массированной ракетной атаки по Харькову и области пострадавших нет. Враг использовал ракеты и дроны, силы ПВО работали в течение ночи.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 8 мая.

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Руководитель ОВА сообщил, что силами ПВО ночью были сбиты два "Шахеда" над городом. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Дворичанское, Синьковка", — написал в Telegram Синегубов.

Сообщение Синегубова
Сообщение Олега Синегубова в Telegram

Также он добавил, что накануне под артиллерийскими обстрелами оказались и другие населенные пункты Харьковщины. В частности, в 17:00, 7 мая горел частный дом в селе Кучеровка Купянского района.

А в 09:30 в селе Черкасские Тишки Харьковского района в результате вражеских обстрелов повреждены крыши двух частных домов.

Ранее сообщалось, что 7 мая оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — погибший и раненые.

В Харькове в понедельник, 6 мая, раздались взрывы 

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
война в Украине
атака

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