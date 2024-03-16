Сімʼя загиблої української журналістки Кувшинової подала в суд на Fox News — яка причина

Журналістка Олександра Кувшинова. Фото: Fox News

Родина 24-річної української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року на Київщині, подала позов проти американської телекомпанії Fox News. Батьки фіксерки звинувачують медіа в тому, що їхню дочку відправили в зону активних бойових дій тоді, коли влада всіляко попереджала про небезпеку та евакуйовувала людей.

Про це повідомляє Business insider.

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Стало відомо, що батьки Кувшинової спільно з радником з питань безпеки британської охоронної агенції SEPAR Шейном Томсоном подали позов до Верховного суду штату Нью-Йорк. Як відомо, у 2022 році SEPAR співпрацювала за контрактом з Fox News.

Батьки звинувачують телекомпанію у недбалості, тому що її керівництво відрядило команду журналістів у зону активних бойових дій. Тоді Fox News не взяло до уваги попередження місцевої влади та радника з питань безпеки, які закликали не відправляти репортерів на Київщину.

Батько Кувшинової переконаний, що його донька загинула безпідставно, через недбалість телекомпанії.

При цьому Fox News заявили, що досі оплакують загибель журналістів Кувшинової та П'єра Закжевського, однак додали, що будуть "з повагою захищатися від неправдивих тверджень в рамках цього позову".

Нагадаємо, активістів "СтопКору" побили під час викриття шахрайського кол-центру в Києві. На них напали невідомі у бізнес-центрі "Алмаз".

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