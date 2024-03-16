Семья погибшей украинской журналистки Кувшиной подала в суд на Fox News — какая причина

Журналистка Александра Кувшина. Фото: Fox News

Семья 24-летней украинского журналиста из Александры Кувшиновой, погибшей в марте 2022 года в Киевской области, подала иск против американской телекомпании Fox News. Родители фиксера обвиняют медиа в том, что их дочь отправили в зону активных боевых действий в то время, когда власти всячески предупреждали об опасности и эвакуировали людей.

Об этом сообщает Business Insider.

Читайте также:

Родственники Кувшиной будут судиться с Fox News

Стало известно, что родители Кувшиной совместно с советником по безопасности британского охранного агентства SEPAR Шейном Томсоном подали иск в Верховный суд штата Нью-Йорк. Как известно, в 2022 году SEPAR сотрудничала по контракту с Fox News.

Родители обвиняют телекомпанию в халатности, потому что ее руководство отправило команду журналистов в зону активных боевых действий. Тогда Fox News не приняло во внимание предупреждения местных властей и советника по вопросам безопасности, которые призывали не отправлять репортеров в Киевскую область.

Отец Кувшиной убежден, что его дочь погибла безосновательно, из-за халатности телекомпании.

При этом Fox News заявили, что до сих пор оплакивают гибель журналистов Кувшиновой и Пьера Закжевского, однако добавили, что будут "уважительно защищаться от ложных утверждений в рамках этого иска".

Напомним, активистов "СтопКора" избили во время разоблачения мошеннического колл-центра в Киеве. На них напали неизвестные в бизнес-центре "Алмаз".

Также мы писали, что съемочная группа "Крим.Реалії" — проект "Радио Свобода" — попала под артиллерийский обстрел на юге Украины. Тяжелые ранения получил журналист Дмитрий Евчин.