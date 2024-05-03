Сили ворога переважають вдесятеро — Павлюк назвав зміни у тактиці бою для ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк. Фото: Офіс президента України

Аби росіяни не могли збільшувати запаси ракет, необхідно здобути технологічну перевагу і реально ізолювати Росію. Таке переконання висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Про це він сказав в інтерв'ю для видання The Times.

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Лише виснаження не покладе край війні

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк вказав на зміни у тактиці у війні, і що лише смерті на фронті не зупинять бойові дії.

За його словами, за останні 26 місяців війни роль дронів зросла для домінування на полі бою.

"Дрони вбивають більше солдат з обох сторін в даний момент, аніж щось інше", — наголосив Павлюк.

Командувач зазначив, що за допомогою безпілотників тепер можна спостерігати майже за всім, що відбувається, не лише на полі бою, але й в тилу від 10 км до 30 км з кожного боку.

"Жодна зі сторін більше не може наростити великої ударної сили в межах смуги цієї території, аби її не помітили і не завдали далекобійного удару дронами і артилерією. Тож, ця нова реальність змусила обидві сторони працювати з набагато меншими штурмовими групами. Ми відійшли від пересування батальйонами чи навіть ротами", — відзначив генерал.

Водночас Павлюк переконаний, що лише смерті на полі бою не дозволять виграти війну. За його словами, ужорсточення санкцій проти РФ може не дозволити Росії збільшувати її запаси далекобійних ракет. Він зауважив, що більша міжнародна ізоляція Росії може зупинити бойові дії.

"Лише виснаження не покладе край війні. Припинення війни настане завдяки технологічній перевазі та реальній ізоляції Росії. Наразі, занадто багато країн сидять, склавши руки, в очікуванні того, як завершиться ця війна, лише сподіваючись, що вона не зачепить їх", — сказав військовий.

Нагадаємо, Павлюк заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.

Також Павлюк вважає, що у Росії ще вдосталь людей, яких можна відправити на війну. За його словами, держава-агресор планує мобілізувати ще принаймні 300 тисяч людей.

Раніше ми повідомляли, що Сухопутні війська продовжують активно діяти на всіх фронтах, нищачи особовий склад та техніку ворога. Військові опублікували відео, на якому атакують російські позиції та повітряні цілі.