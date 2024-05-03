Силы врага преобладают в десять раз — Павлюк назвал изменения в тактике боя для ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Фото: Офис президента Украины

Чтобы россияне не могли увеличивать запасы ракет, необходимо получить технологическое преимущество и реально изолировать Россию. Такое убеждение выразил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Об этом он сказал в интервью The Times.

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Только истощение не положит конец войне

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк указал на изменения в тактике в войне, и что только смерти на фронте не остановят боевые действия.

По его словам, за последние 26 месяцев войны роль дронов возросла для доминирования на поле боя.

"Дроны убивают больше солдат с обеих сторон в данный момент, чем что-либо другое" , — подчеркнул Павлюк.

Командующий отметил, что с помощью беспилотников теперь можно наблюдать почти все происходящее не только на поле боя, но и в тылу от 10 км до 30 км с каждой стороны.

"Ни одна из сторон больше не может нарастить большой ударной силы в пределах полосы этой территории, чтобы ее не заметили и не нанесли дальнобойного удара дронами и артиллерией. Итак, эта новая реальность заставила обе стороны работать с гораздо меньшими штурмовыми группами. Мы отошли от передвижения батальонами или даже ротами" , — отметил генерал.

В то же время, Павлюк убежден, что только смерти на поле боя не позволят выиграть войну. По его словам, ужесточение санкций против РФ может не позволить России увеличивать ее запасы дальнобойных ракет. Он отметил, что большая международная изоляция России может приостановить боевые действия.

"Только истощение не положит конец войне. Прекращение войны настанет благодаря технологическому превосходству и реальной изоляции России. Сейчас слишком много стран сидят, сложа руки, в ожидании того, как завершится эта война, лишь надеясь, что она не коснется их" , — сказал военный.

Напомним, Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха Запорожской.

Также Павлюк считает, что в России еще достаточно людей, которых можно отправить на войну. По его словам, государство-агрессор планирует мобилизовать еще как минимум 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска продолжают активно действовать на всех фронтах, уничтожая личный состав и технику врага. Военные опубликовали видео, на котором атакуют российские позиции и воздушные цели.