Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ

Пілоти ударних дронів. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада підтримала в цілому включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Йдеться про законопроєкт № 11507.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Проєкт про Сили безпілотних систем

3 вересня депутати ВР підтримали законопроєкт № 11507 про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, закон підтримали 294 депутати.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем ЗСУ.

Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став полковник Вадим Сухаревський.