Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ

Сили безпілотних систем включили до окремих родів сил ЗСУ
3 вересня 2024 15:02
Пілоти ударних дронів. Фото: Генштаб ЗСУ
Верховна Рада підтримала в цілому включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Йдеться про законопроєкт № 11507.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 3 вересня.
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3 вересня депутати ВР підтримали законопроєкт № 11507 про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ.
Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, закон підтримали 294 депутати.
Нагадаємо, 25 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем ЗСУ.
Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став полковник Вадим Сухаревський.
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