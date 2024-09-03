Рада включил Силы беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ

Пилоты ударных дронов. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада поддержала в целом включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ. Речь идет о законопроекте №11507.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 3 сентября.

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Проект о Силах беспилотных систем

3 сентября депутаты ВР поддержали законопроект №11507 о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, закон поддержали 294 депутата.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 25 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем ВСУ.

Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский.