Рада включил Силы беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ

Силы беспилотных систем включили в отдельные роды сил ВСУ
3 сентября 2024 15:02
Пилоты ударных дронов. Фото: Генштаб ВСУ
Верховная Рада поддержала в целом включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ. Речь идет о законопроекте №11507.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 3 сентября.
Читайте также:
Проект о Силах беспилотных систем
3 сентября депутаты ВР поддержали законопроект №11507 о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ.
Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, закон поддержали 294 депутата.
Напомним, 25 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем ВСУ.
Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский.
Верховная Рада Ярослав Железняк война закон ВСУ беспилотники законопроект народные депутаты война в Украине Силы беспилотных систем ВСУ
Читайте Новини.LIVE!