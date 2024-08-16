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Швидкісна ціль летить на Сумщину — Сили ППО України попереджають про небезпеку

16 серпня 2024 02:54
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Скоріш за все до сумської області наближається балістична ракета, зазначають військові
Установка з ракетою "Іскандер" армії РФ. Ілюстративне фото: скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Повітряні Сили ЗС України попереджають про те, що у напрямку Сумської області рухається дуже швидкісна ціль. Це може бути балістична ракета

Про це 16 серпня, у п'ятницю повідомляють Повітряні Сили ЗС України у своєму Telegram.

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Тако ж з даними українських військових, щось балістичне може прилетіти із північно-східного напрямку. 

Швидкісна ціль летить на Сумщину — Сили ППО України попереджають про небезпеку - фото 1
Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: Скриншот

Згідно з даними спеціального сайту alerts.in.ua, що відстежує ворожу повітряну активність, зараз під загрозою знаходяться дев'ять областей України. А саме: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська.

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Карта повітряної небезпеки. Фото: alerts.in.ua

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