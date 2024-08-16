Скоріш за все до сумської області наближається балістична ракета, зазначають військові

Швидкісна ціль летить на Сумщину — Сили ППО України попереджають про небезпеку
16 серпня 2024 02:54
Установка з ракетою "Іскандер" армії РФ. Ілюстративне фото: скриншот
Повітряні Сили ЗС України попереджають про те, що у напрямку Сумської області рухається дуже швидкісна ціль. Це може бути балістична ракета.
Про це 16 серпня, у п'ятницю повідомляють Повітряні Сили ЗС України у своєму Telegram.
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Тако ж з даними українських військових, щось балістичне може прилетіти із північно-східного напрямку.
Згідно з даними спеціального сайту alerts.in.ua, що відстежує ворожу повітряну активність, зараз під загрозою знаходяться дев'ять областей України. А саме: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська.
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