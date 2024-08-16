Скоріш за все до сумської області наближається балістична ракета, зазначають військові

Установка з ракетою "Іскандер" армії РФ. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряні Сили ЗС України попереджають про те, що у напрямку Сумської області рухається дуже швидкісна ціль. Це може бути балістична ракета.

Про це 16 серпня, у п'ятницю повідомляють Повітряні Сили ЗС України у своєму Telegram.

Читайте також:

Які ще області України зараз під загрозою обстрілів з боку РФ

Тако ж з даними українських військових, щось балістичне може прилетіти із північно-східного напрямку.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: Скриншот

Згідно з даними спеціального сайту alerts.in.ua, що відстежує ворожу повітряну активність, зараз під загрозою знаходяться дев'ять областей України. А саме: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська.