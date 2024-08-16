Скорее всего, к Сумской области приближается баллистическая ракета, отмечают военные

Установка с ракетой "Искандер" армии РФ. Иллюстративное фото: скриншот

Воздушные Силы ВС Украины предупреждают, что в направлении Сумской области движется очень скоростная цель. Это может быть баллистическая ракета.

Об этом 16 августа, в пятницу сообщают Воздушные Силы ВС Украины в своем Telegram .

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Так же с данными украинских военных, что-то баллистическое может прилететь с северо-восточного направления.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: Скриншот

Согласно данным специального сайта alerts.in.ua , отслеживающего вражескую воздушную активность, сейчас под угрозой находятся девять областей Украины. А именно: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская.