Скорее всего, к Сумской области приближается баллистическая ракета, отмечают военные

Скоростная цель летит на Сумщину — Силы ПВО Украины предупреждают об опасности
16 августа 2024 02:54
Установка с ракетой "Искандер" армии РФ. Иллюстративное фото: скриншот
Воздушные Силы ВС Украины предупреждают, что в направлении Сумской области движется очень скоростная цель. Это может быть баллистическая ракета.
Об этом 16 августа, в пятницу сообщают Воздушные Силы ВС Украины в своем Telegram .
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Так же с данными украинских военных, что-то баллистическое может прилететь с северо-восточного направления.
Согласно данным специального сайта alerts.in.ua , отслеживающего вражескую воздушную активность, сейчас под угрозой находятся девять областей Украины. А именно: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская.
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