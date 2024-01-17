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Шольц назвав суму, яку виділить Німеччина на військову допомогу Україні у 2024 році

17 січня 2024 04:53
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Інна Буряк
редактор
Шольц назвав суму, яку виділить Німеччина на військову допомогу Україні у 2024 році
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом розповів, скільки Німеччина виділить коштів на військову допомогу Україні. За його словами, цьогоріч грошова підтримка складе понад 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє федеральний уряд Німеччини.

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Зазначається, що під час розмови Шольц та Байден обговорювали ситуацію в Україні та на Близькому Сході. Лідери засудили напад Росії на Україну та погодили потребу в подальшій фінансовій, військовій та гуманітарній допомозі.

Також Шольц наголосив, що Німеччина виділить Україні понад 7 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році.

Як Німеччина допомагає Україні

Нагадаємо, що лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив про прагнення винести на голосування в Бундестазі передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Депутати ХДС мають наміри здійснити це 17 січня.

Також ми писали, що нещодавно Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Відомо, яку зброю нам надали.

Додамо, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.

Джо Байден
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