Шольц назвал сумму, которую выделит Германия на военную помощь Украине в 2024 году

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом рассказал, сколько Германия выделит средств на военную помощь Украине. По его словам, в текущем году денежная поддержка составит более 7 миллиардов евро.

Об этом сообщает федеральное правительство Германии.

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Военная помощь Украине от Германии в 2024 году

Во время разговора Шольц и Байден обсуждали ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Лидеры осудили нападение России на Украину и согласовали потребность в дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной помощи.

Также Шольц подчеркнул, что Германия выделит Украине более 7 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.

Как Германия помогает Украине

Напомним, что лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил о стремлении вынести на голосование в Бундестаге передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Депутаты ХДС намерены осуществить это 17 января.

Также мы писали, что недавно Германия обновила список переданной военной помощи для Украины. Известно, какое оружие нам предоставили.

Добавим, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.