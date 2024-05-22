Шмигаль пообіцяв, що в Україні введуть "справедливі графіки вимкнень світла" — подробиці

Денис Шмигаль. Фото: sluga-narodu.com

В Україні регулюватимуть вимкнення електроенергії споживачам. Це потрібно для того, щоб графіки відключень були раціональними, справедливими та рівномірними.

Про це на засіданні уряду у вівторок, 21 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль зазначив, що за його дорученням Міненерго та НЕК "Укренерго" розроблять проєкт відповідної постанови щодо справедливих графіків вимкнень електроенергії у споживачів. У цьому документі мають бути перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між споживачами, які не належать до критично важливих.

За словами прем'єр-міністра, ситуація в енергетиці важка. Через значний дефіцит електроенергію продовжують експортувати з Європи, оле імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору, тому НЕК "Укренерго" змушена вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян.

Також Шмигаль додав, що навіть під час відключень уряд продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації.

"Окрема увага забезпеченню автономного живлення закладів освіти. Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн-навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів", — сказав він.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки вночі 22 травня зазнали пошкоджень енергетичні об'єкти в Шостці та Конотопі Сумської області.

Раніше народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, як захистити об'єкти генерації від ворожих обстрілів. На його думку, це можливо лише за допомогою ракет.