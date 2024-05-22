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Шмигаль пообещал, что в Украине введут "справедливые графики отключений света" — подробности

22 мая 2024 04:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Шмигаль пообещал, что в Украине введут "справедливые графики отключений света" — подробности
Денис Шмигаль. Фото: sluga-narodu.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Украине будут регулировать отключение электроэнергии потребителям. Это необходимо для того, чтобы графики отключений были рациональными, справедливыми и равномерными.

Об этом на заседании правительства во вторник, 21 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Шмигаль отметил, что по его поручению Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" разработают проект соответствующего постановления о справедливых графиках отключений электроэнергии у потребителей. В этом документе должен быть перечень критически важных для государства объектов, которые нуждаются в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между потребителями, не относящимися к критически важным.

По словам премьер-министра, ситуация в энергетике тяжелая. Из-за значительного дефицита электроэнергию продолжают экспортировать из Европы, но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора, поэтому НЭК "Укрэнерго" вынуждена прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан.

Также Шмигаль добавил, что даже во время отключения правительство продолжает обеспечивать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации.

"Отдельное внимание обеспечению автономного питания учебных заведений. Особенно это касается профтехобразования, где важно продолжать офлайн-обучение. Сейчас у нас на 606 заведений профтехобразования есть 1417 генераторов", — сказал он.

Напомним, в результате российской атаки ночью 22 мая получили повреждения энергетические объекты в Шостке и Конотопе Сумской области.

Ранее народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, как оградить объекты генерации от вражеских обстрелов. По его мнению, это возможно только с помощью ракет.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
электроэнергия
электроснабжение
энергосистема
война в Украине

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