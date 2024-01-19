Шкільний автобус потрапив в ДТП на Чернігівщині — є постраждалі

Місце ДТП у Чернігівській області. Фото: Національна поліція

В Чернігівському районі сьогодні, 19 січня, сталася ДТП, учасниками якої стали шкільний автобус та вантажівка. Внаслідок цього постраждало двоє дорослих та одна дитина.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Чернігівської області.

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Як відомо, ДТП трапилась у Чернігівському районі сьогодні близько 07:30. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед яких одна дитина.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Місце ДТП у Чернігівській області. Фото: Національна поліція

"Всі обставини автопригоди наразі з’ясовує поліція", — зазначили у повідомленні.

Також в ДСНС Чернігівської області попередили водіїв про ожеледицю на дорогах, тому варто бути обережними.

Нагадаємо, 17 січня неподалік Львова трапилася ДТП за участю, як мінімум, двох автівок. Наразі рух транспорту ускладнений.

Також ми писали, що у Дніпровському районі Києва 9 січня сталася ДТП. Там автомобіль наїхав на пішохода та втік з місця події.