Школьный автобус попал в ДТП в Черниговской области — есть пострадавшие
В Черниговском районе сегодня, 19 января, произошло ДТП, участниками которого стали школьный автобус и грузовик. В результате пострадали двое взрослых и один ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черниговской области.
Что известно о ДТП в Черниговской области 19 января
Как известно, ДТП случилось в Черниговском районе сегодня около 07:30. По предварительной информации, пострадали три человека, среди которых один ребенок.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.
"Все обстоятельства происшествия выясняет полиция", — отметили в сообщении.
Также в ГСЧС Черниговской области предупредили водителей об гололеде на дорогах, поэтому следует быть осторожными.
Напомним, 17 января недалеко от Львова произошло ДТП с участием, как минимум, двух автомобилей. В настоящее время движение транспорта затруднено.
Также мы писали, что в Днепровском районе Киева 9 января произошло ДТП. Там автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.
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