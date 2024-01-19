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Школьный автобус попал в ДТП в Черниговской области — есть пострадавшие

19 января 2024 12:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Школьный автобус попал в ДТП в Черниговской области — есть пострадавшие
Место ДТП в Черниговской области. Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Черниговском районе сегодня, 19 января, произошло ДТП, участниками которого стали школьный автобус и грузовик. В результате пострадали двое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черниговской области.

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Что известно о ДТП в Черниговской области 19 января

Как известно, ДТП случилось в Черниговском районе сегодня около 07:30. По предварительной информации, пострадали три человека, среди которых один ребенок. 

Сейчас на месте аварии работают правоохранители Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

дтп со школьным автобусом
Место ДТП в Черниговской области. Фото: Национальная полиция

"Все обстоятельства происшествия выясняет полиция", — отметили в сообщении.

Также в ГСЧС Черниговской области предупредили водителей об гололеде на дорогах, поэтому следует быть осторожными.

Напомним, 17 января недалеко от Львова произошло ДТП с участием, как минимум, двух автомобилей. В настоящее время движение транспорта затруднено.

Также мы писали, что в Днепровском районе Киева 9 января произошло ДТП. Там автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.

ДТП
авария
полиция
Черниговская область
автобусы
школа

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