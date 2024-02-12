Втрати РФ у війні проти України: яка ситуація у Кремлі

Що відбувається в Кремлі на тлі втрат Росії — думка Каспарова
Перед українським наступом у 2023 році та походом очільника ЦВК Вагнер Євгена Пригожина на Москву у Кремлі була паніка. Люди, хто стояли за Пригожиним, виступали за закінчення війни та за повернення до нормального життя.
Але зараз вони ведуть себе тихо і згуртувалися навколо Володимира Путіна, бо війна — це джерело доходу.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров.
"Зараз еліти поводиться тихіше за воду нижче за траву. Основний бізнес у Росії пов'язаний із війною, тому вони згуртувалися навколо Путіна. Війна – це джерело доходу. І поки немає прямої загрози військового розгрому, еліти будуть навколо Путіна", — уточнив Каспаров.
Втрати РФ у війні проти України (за даними Генштабу більше 300 тис. — Ред.) не є помітними для самої Росії. Країна влаштована так, що все, що відбувається за межами Москви та Петербурга, не відчутно.
Тому, на думку Каспарова, Путін всіляко уникає масової мобілізації насамперед у Москві та Московській області. До того ж економічно РФ ще має ресурси на війну, військове виробництво оминає санкції, а рівень життя у великих містах та мегаполісах не став критичним.
"Труни та інваліди не помітні. Як і те, що відбувається у селах Челябінської області чи в тій Бурятії, де, мабуть, і чоловіків уже не залишилося. Цього не видно, бо далеко від Москви", — підсумував Каспаров.
Нагадаємо, за даними Інституті вивчення війни (ISW), президент держави-агресора Володимир Путін оголосив про плани інтегрувати окуповані українські території до Російської Федерації впродовж наступних шести років.
Також він закликав російські банки активізувати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.
Читайте Новини.LIVE!