Втрати РФ у війні проти України: яка ситуація у Кремлі

Гаррі Каспаров. Фото: FB/Гаррі Каспаров

Перед українським наступом у 2023 році та походом очільника ЦВК Вагнер Євгена Пригожина на Москву у Кремлі була паніка. Люди, хто стояли за Пригожиним, виступали за закінчення війни та за повернення до нормального життя.

Але зараз вони ведуть себе тихо і згуртувалися навколо Володимира Путіна, бо війна — це джерело доходу.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Зараз еліти поводиться тихіше за воду нижче за траву. Основний бізнес у Росії пов'язаний із війною, тому вони згуртувалися навколо Путіна. Війна – це джерело доходу. І поки немає прямої загрози військового розгрому, еліти будуть навколо Путіна", — уточнив Каспаров.

Втрати РФ у війні проти України (за даними Генштабу більше 300 тис. — Ред.) не є помітними для самої Росії. Країна влаштована так, що все, що відбувається за межами Москви та Петербурга, не відчутно.

Тому, на думку Каспарова, Путін всіляко уникає масової мобілізації насамперед у Москві та Московській області. До того ж економічно РФ ще має ресурси на війну, військове виробництво оминає санкції, а рівень життя у великих містах та мегаполісах не став критичним.

"Труни та інваліди не помітні. Як і те, що відбувається у селах Челябінської області чи в тій Бурятії, де, мабуть, і чоловіків уже не залишилося. Цього не видно, бо далеко від Москви", — підсумував Каспаров.

Нагадаємо, за даними Інституті вивчення війни (ISW), президент держави-агресора Володимир Путін оголосив про плани інтегрувати окуповані українські території до Російської Федерації впродовж наступних шести років.

Також він закликав російські банки активізувати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.