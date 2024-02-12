Потери РФ в войне против Украины: какая ситуация в Кремле

Гарри Каспаров. Фото: FB/Гарри Каспаров

Перед украинским наступлением в 2023 году и походом главы ВЧК Вагнер Евгения Пригожина на Москву в Кремле была паника. Люди, стоящие за Пригожиным, выступали за окончание войны и за возвращение к нормальной жизни.

Но сейчас они ведут себя тихо и сплотились вокруг Владимира Путина, потому что война — источник дохода.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Сейчас элиты ведут себя тише воды ниже травы. Основной бизнес в России связан с войной, поэтому они сплотились вокруг Путина. Война – это источник дохода. И пока нет прямой угрозы военного разгрома, элиты будут вокруг Путина", — уточнил Каспаров.

Потери РФ в войне против Украины (по данным Генштаба более 300 тыс. — Ред.) не заметны для самой России. Страна устроена так, что все, что происходит за пределами Москвы и Петербурга, не ощутимо.

Поэтому, по мнению Каспарова, Путин всячески избегает массовой мобилизации, прежде всего, в Москве и Московской области. К тому же, экономически РФ еще имеет ресурсы на войну, военное производство обходит санкции, а уровень жизни в крупных городах и мегаполисах не стал критическим.

"Гробы и инвалиды не заметны. Как и то, что происходит в селах Челябинской области или в той Бурятии, где, пожалуй, и мужчин уже не осталось. Этого не видно, потому что далеко от Москвы", — подытожил Каспаров.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), президент государства-агрессора Владимир Путин объявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в Российскую Федерацию в течение следующих шести лет.

Также он призвал российские банки активизировать свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины.