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Що можна приготувати на вечерю за 100 гривень — рецепти від ШІ

14 квітня 2024 15:21
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Ірина Шпак
редактор
Бюджетні рецепти від ШІ — що можна приготувати за 100 гривень на вечерю
Готування їжі. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Приготувати смачну вечерю досить просто за умови, якщо немає обмежень по бюджету. Проте, коли потрібно економити, знайти бюджетний рецепт майже неможливо.

Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту (ШІ), що можна приготувати за 100 гривень.

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На 100 гривень на вечерю на двох можна приготувати багато смачних страв, особливо, якщо користуватися доступними інгредієнтами. Ось декілька ідей:

Паста з соусом за 100 грн

Інгредієнти: 

  • паста (50 грн); 
  • соус для пасти (20 грн); 
  • помідори (15 грн);
  • цибуля (10 грн); 
  • спеції та олія (5 грн).

Пасту відварити, овочі протушкувати на пательні разом з соусом. Додати до пательні пасту, добре перемішати та томити на слабкому вогні 1-2 хвилини. 

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Паста з соусом. Фото: allrecipes.com

Омлет з овочами за 100 грн: 

Інгредієнти:

  • яйця (20 грн); 
  • помідори (15 грн); 
  • цибуля (10 грн); 
  • перець (15 грн); 
  • сир (30 грн); 
  • олія та спеції (10 грн).

Нарізати цібулю, перець та помідори кубиком. Яйця збити з молоком, посолити. Обсмажити овочі на пательні та залити яєчною сумішшю. Закрити пательню кришкою та готувати на середньому вогні до готовності. Перед подачею посипати омлет сиром. 

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Омлет з овочами. Фото: safefood.net

Салат з тунцем за 100 грн

Інгредієнти:
консервований тунець (40 грн); 
огірок (10 грн); 
помідор (15 грн); 
зелень (10 грн); 
олія та спеції (25 грн).

Огірок, помідор і зелень порізати кубиком та перекласти у миску. Тунець викласти до овочей, додати сіль і олію та ретельно перемішати.

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Салат з тунцем. Фото: 30seconds.com

Картопляне пюре з куркою за 100 грн

Інгредієнти:

  • картопля (20 грн); 
  • куряче філе (30 грн); 
  • молоко та масло (20 грн); 
  • спеції (10 грн); 
  • зелень (20 грн).

Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та додайте до картоплю молоко та вершкове масло, а потім зробіть пюре. Філе приготуйте улюбленим способом — його можна відварити, обсмажити, запекти у духовці або приготувати на пару з додаванням спецій. 

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Картопляне пюре з філе курки. Фото: blog.jennysteffens.com

Гречаний суп з ковбасою

Інгредієнти:

  • гречка (20 грн); 
  • ковбаса (30 грн); 
  • картопля (15 грн); 
  • цибуля (10 грн); 
  • морква (10 грн); 
  • спеції та олія (15 грн).

Налийте воду у кастрюлю та ставте варитися. Коли вода закипить, додайте нарізану кубиком картоплю. Водночас додайте гречку (на 3 літри води — 0,5 стакана гречки) та варіть на середньому вогні 15-20 хвилин. Потім додайте ковбасу кубиком. Обсмажте цибулю з морквою на олії та додайте до супу. Через 2-3 хвилини суп можна подавати до столу.

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Суп з гречкою. Фото: bubbies.com

Ціни на продукти можуть варіюватися залежно від регіону та місця покупки, але загалом такі страви можна приготувати на двох за 100 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми писали, як виправити рідке пюре. При приготуванні пюре часто виникає проблема, коли воно виходить надто рідким. Пропонуємо кілька рекомендацій, як можна виправити цю ситуацію.

Також ми повідомляли, які спеції ідеально підходять для маринаду шашлика. Почався сезон шашлика, а це означає, що багато хто в пошуку смачних маринадів для м'яса. Є кілька спецій, які ідеально підходять для маринаду, ви можете використовувати тільки ці спеції і бути впевненими, що шашлик вийде дуже смачний.

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