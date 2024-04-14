Бюджетні рецепти від ШІ — що можна приготувати за 100 гривень на вечерю

Готування їжі. Фото: Shutterstock

Приготувати смачну вечерю досить просто за умови, якщо немає обмежень по бюджету. Проте, коли потрібно економити, знайти бюджетний рецепт майже неможливо.

Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту (ШІ), що можна приготувати за 100 гривень.

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На 100 гривень на вечерю на двох можна приготувати багато смачних страв, особливо, якщо користуватися доступними інгредієнтами. Ось декілька ідей:

Паста з соусом за 100 грн

Інгредієнти:

паста (50 грн);

соус для пасти (20 грн);

помідори (15 грн);

цибуля (10 грн);

спеції та олія (5 грн).

Пасту відварити, овочі протушкувати на пательні разом з соусом. Додати до пательні пасту, добре перемішати та томити на слабкому вогні 1-2 хвилини.

Паста з соусом. Фото: allrecipes.com

Омлет з овочами за 100 грн:

Інгредієнти:

яйця (20 грн);

помідори (15 грн);

цибуля (10 грн);

перець (15 грн);

сир (30 грн);

олія та спеції (10 грн).

Нарізати цібулю, перець та помідори кубиком. Яйця збити з молоком, посолити. Обсмажити овочі на пательні та залити яєчною сумішшю. Закрити пательню кришкою та готувати на середньому вогні до готовності. Перед подачею посипати омлет сиром.

Омлет з овочами. Фото: safefood.net

Салат з тунцем за 100 грн

Інгредієнти:

консервований тунець (40 грн);

огірок (10 грн);

помідор (15 грн);

зелень (10 грн);

олія та спеції (25 грн).

Огірок, помідор і зелень порізати кубиком та перекласти у миску. Тунець викласти до овочей, додати сіль і олію та ретельно перемішати.

Салат з тунцем. Фото: 30seconds.com

Картопляне пюре з куркою за 100 грн

Інгредієнти:

картопля (20 грн);

куряче філе (30 грн);

молоко та масло (20 грн);

спеції (10 грн);

зелень (20 грн).

Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та додайте до картоплю молоко та вершкове масло, а потім зробіть пюре. Філе приготуйте улюбленим способом — його можна відварити, обсмажити, запекти у духовці або приготувати на пару з додаванням спецій.

Картопляне пюре з філе курки. Фото: blog.jennysteffens.com

Гречаний суп з ковбасою

Інгредієнти:

гречка (20 грн);

ковбаса (30 грн);

картопля (15 грн);

цибуля (10 грн);

морква (10 грн);

спеції та олія (15 грн).

Налийте воду у кастрюлю та ставте варитися. Коли вода закипить, додайте нарізану кубиком картоплю. Водночас додайте гречку (на 3 літри води — 0,5 стакана гречки) та варіть на середньому вогні 15-20 хвилин. Потім додайте ковбасу кубиком. Обсмажте цибулю з морквою на олії та додайте до супу. Через 2-3 хвилини суп можна подавати до столу.

Суп з гречкою. Фото: bubbies.com

Ціни на продукти можуть варіюватися залежно від регіону та місця покупки, але загалом такі страви можна приготувати на двох за 100 гривень.

Що ще варто знати

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