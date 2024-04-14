Бюджетные рецепты от ИИ — что можно приготовить за 100 гривен на ужин

Приготовление пищи. Фото: Shutterstock

Приготовить вкусный ужин достаточно просто при условии, если нет ограничений по бюджету. Однако когда нужно экономить, найти бюджетный рецепт почти невозможно.

Новини.LIVE спросили у искусственного интеллекта (ИИ), что можно приготовить за 100 гривен.

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На 100 гривен на ужин на двоих можно приготовить много вкусных блюд, особенно если пользоваться доступными ингредиентами. Вот несколько идей:

Паста с соусом за 100 грн

Ингредиенты:

поста (50 грн);

соус для пасты (20 грн);

помидоры (15 грн);

лук (10 грн);

специи и растительное масло (5 грн).

Пасту отварить, овощи протушить на сковороде вместе с соусом. Добавить в сковороду пасту, хорошо перемешать и томить на слабом огне 1-2 минуты.

Паста с соусом. Фото: allrecipes.com

Омлет с овощами за 100 грн:

Ингредиенты:

яйца (20 грн.);

помидоры (15 грн);

лук (10 грн);

перец (15 грн);

творог (30 грн);

растительное масло и специи (10 грн).

Порезать лук, перец и помидоры кубиком. Яйца взбить с молоком, посолить. Обжарить овощи на сковороде и залить яичной смесью. Закрыть сковороду крышкой и готовить на среднем огне до готовности. Перед подачей посыпать сыром омлет.

Омлет с овощами. Фото: safefood.net

Салат с тунцем за 100 грн

Ингредиенты:

консервированный тунец (40 грн);

огурец (10 грн.);

помидор (15 грн);

зелень (10 грн);

растительное масло и специи (25 грн).

Огурец, помидор и зелень нарезать кубиком и переложить в миску. Тунец выложить к овощам, добавить соль и растительное масло и тщательно перемешать.

Салат с тунцем. Фото: 30seconds.com

Картофельное пюре с курицей за 100 грн

Ингредиенты:

картофель (20 грн);

куриное филе (30 грн);

молоко и масло (20 грн);

специи (10 грн.);

зелень (20 грн).

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и добавьте в картофель молоко и сливочное масло, затем сделайте пюре. Филе приготовьте любимым способом — его можно отварить, обжарить, запечь в духовке или приготовить на пару с добавлением специй.

Картофельное пюре с курицей филе. Фото: blog.jennysteffens.com

Гречневый суп с колбасой

Ингредиенты:

гречка (20 грн);

колбаса (30 грн);

картофель (15 грн);

лук (10 грн);

морковь (10 грн);

специи и растительное масло (15 грн).

Налейте воду в кастрюлю и поставьте вариться. Когда вода закипит, добавьте нарезанный кубиком картофель. В то же время добавьте гречку (на 3 литра воды — 0,5 стакана гречки) и варите на среднем огне 15-20 минут. Затем добавьте колбасу кубиком. Обжарьте лук с морковью на растительном масле и добавьте в суп. Через 2-3 минуты суп можно подавать на стол.

Суп с гречкой. Фото: bubbies.com

Цены на продукты могут варьироваться в зависимости от региона и места покупки, но такие блюда можно приготовить на двоих за 100 гривен.

Что еще стоит знать

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