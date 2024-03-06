Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шарій повідомив про обстріл його автомобіля в Іспанії arrow

Шарій повідомив про обстріл його автомобіля в Іспанії

6 березня 2024 11:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шарій повідомив про обстріл його автомобіля в Іспанії
Анатолій Шарій. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого підозрюють в державній зраді, заявив про замах на себе. В Іспанії його автомобіль з автоматичної зброї нібито обстріляли невідомі.

Про це Шарій повідомив у Telegram в середу, 6 березня.

Читайте також:
null
Скриншот допису Новини.LIVE

Обстріл автомобіля Шарія

"Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю", — написав він.

Шарій заявив, що його разом з дружиною нібито намагалися вбити двоє невідомих. Він вважає, що за це має відповідати місцева поліція та спецслужби.

"Повинен при цьому зауважити, що кілька тижнів тому силовики Іспанії отримали інформацію про підготовку замаху. Щобільше з особами та з прізвищами. Сьогодні замах відбувається", — додав проросійський блогер.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Іспанії закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.

Також ми писали, що проросійський блогер та державний зрадник України Анатолій Шарій поскаржився на ставлення до нього у Європі.

Анатолій Шарій
блогери
Іспанія
замах
держзрада
Колаборант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим