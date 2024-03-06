Шарій повідомив про обстріл його автомобіля в Іспанії

Анатолій Шарій. Фото: скриншот з відео

Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого підозрюють в державній зраді, заявив про замах на себе. В Іспанії його автомобіль з автоматичної зброї нібито обстріляли невідомі.

Про це Шарій повідомив у Telegram в середу, 6 березня.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Обстріл автомобіля Шарія

"Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю", — написав він.

Шарій заявив, що його разом з дружиною нібито намагалися вбити двоє невідомих. Він вважає, що за це має відповідати місцева поліція та спецслужби.

"Повинен при цьому зауважити, що кілька тижнів тому силовики Іспанії отримали інформацію про підготовку замаху. Щобільше з особами та з прізвищами. Сьогодні замах відбувається", — додав проросійський блогер.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Іспанії закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.

Також ми писали, що проросійський блогер та державний зрадник України Анатолій Шарій поскаржився на ставлення до нього у Європі.