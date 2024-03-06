Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании
Пророссийский блоггер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, заявил о покушении на себя. В Испании его автомобиль из автоматического оружия якобы обстреляли неизвестные.
Об этом Шарий сообщил в Telegram в среду, 6 марта.
Обстрел автомобиля Шария
"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", — написал он.
Шарий заявил, что его вместе с женой якобы пытались убить двое неизвестных. Он считает, что за это должна отвечать местная полиция и спецслужбы.
"Должен при этом заметить, что несколько недель назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Больше с лицами и фамилиями. Сегодня покушение происходит", — добавил пророссийский блоггер.
Напомним, в октябре прошлого года в Испании забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блоггера Анатолия Шария.
Также мы писали, что пророссийский блоггер и государственный изменник Украины Анатолий Шарий пожаловался на отношение к нему в Европе.
Читайте Новини.LIVE!