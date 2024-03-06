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Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании

6 марта 2024 11:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании
Анатолий Шарий. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пророссийский блоггер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, заявил о покушении на себя. В Испании его автомобиль из автоматического оружия якобы обстреляли неизвестные.

Об этом Шарий сообщил в Telegram в среду, 6 марта.

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Скриншот сообщения Новости.LIVE

Обстрел автомобиля Шария

"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", — написал он.

Шарий заявил, что его вместе с женой якобы пытались убить двое неизвестных. Он считает, что за это должна отвечать местная полиция и спецслужбы.

"Должен при этом заметить, что несколько недель назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Больше с лицами и фамилиями. Сегодня покушение происходит", — добавил пророссийский блоггер.

Напомним, в октябре прошлого года в Испании забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блоггера Анатолия Шария.

Также мы писали, что пророссийский блоггер и государственный изменник Украины Анатолий Шарий пожаловался на отношение к нему в Европе.

Анатолий Шарий
блогеры
Испания
покушение
госизмена
Коллаборант

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