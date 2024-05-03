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Шахраї викрали з карток іноземців майже 1,5 млн гривень

3 травня 2024 17:37
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Шахраї викрали з карток іноземців майже 1,5 млн гривень
Обшук у шахрайському кол-центрі. Фото: Офіс Генерального прокурора України
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які в шахрайський спосіб викрали з карток іноземних громадян майже 1,5 млн грн. Серед ошуканих — клієнти банків США, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Арабських Еміратів та інших країн світу.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України в п'ятницю, 3 травня.

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Шахрайський call-центр

За даними прокуратури, шахраї отримували від громадян otp-пароль, за допомогою якого без відома власників здійснювали автентифікацію їхніх карток до своїх гаманців Apple та Google Pay.

Отримані обманом кошти шахраї виводили на заздалегідь відкриті підконтрольні рахунки.

Серед ошуканих — клієнти банків США, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Арабських Еміратів та інших країн світу.

 

шахраям повідомили про підозру
Обшук у шахрайському кол-центрі. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Правоохоронці провели обшуки в Києві, Сумській, Черкаській та Одеській областях. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку й мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує вчинення злочинів.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи, але які саме - не вказано.

Сьогодні також стало відомо, що в Одесі викрили call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземних громадян та привласнювали їхні гроші. Загалом з іноземних рахунків шахраї викрали понад мільйон гривень.

Раніше ми писали про те, що в Харкові судитимуть двох чоловіків, які пообіцяли жінці повернути її чоловіка з російського полону за гроші. Зловмисники намагалися нажитися на горі родини. 

До слова, народний депутат Валентин Наливайченко розповів про шахрайство в соцмережах. Зокрема, він звернув увагу користувачів на необхідності двофакторної авторизації.

Офіс генерального прокурора
шахрайство
іноземці
банківські карти
Кримінал

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