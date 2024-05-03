Мошенники похитили с карт иностранцев почти 1,5 млн гривен

Обыск в мошенническом колл-центре. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые мошенническим способом похитили с карт иностранных граждан почти 1,5 млн грн. Среди обманутых клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Арабских Эмиратов и других стран мира.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины в пятницу, 3 мая.

Читайте также:

Мошеннический call-центр

По данным прокуратуры, мошенники получали от граждан otp-пароль, с помощью которого без ведома владельцев осуществляли аутентификацию их карт к своим кошелькам Apple и Google Pay.

Полученные обманом средства жулики выводили на заранее открытые подконтрольные счета.

Среди обманутых клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Арабских Эмиратов и других стран мира.

Обыск в мошенническом колл-центре. Фото: Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители провели обыски в Киеве, Сумской, Черкасской и Одесской областях. В ходе обысков изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с информацией, подтверждающей совершение преступлений.

Подозреваемым избрали меры предосторожности, но какие именно — не указано.

Сегодня также стало известно, что в Одессе разоблачили call-центр, сотрудники которого незаконно получали банковские данные иностранных граждан и присваивали их деньги. В общей сложности с иностранных счетов мошенники похитили более миллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что в Харькове будут судить двух мужчин, которые пообещали женщине вернуть ее мужа из российского плена за деньги. Злоумышленники пытались нажиться на горе семьи.

К слову, народный депутат Валентин Наливайченко рассказал о мошенничестве в соцсетях. В частности, он обратил внимание пользователей на необходимость двухфакторной авторизации.