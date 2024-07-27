Нова шахрайська схема в Telegram — що варто знати користувачам

Шахраї придумали нову схему злому акаунтів у Telegram — про що йдеться
Шахраї придумали нову схему отримання доступу до акаунтів у Telegram. Вони використовують Telegram Security Messenger.
Про це повідомляють росЗМІ.
Злом акаунтів у Telegram
Шахраї використовують номер телефону потенційної жертви для надсилання численних запитів на отримання коду підтвердження для доступу до месенджера.
Потім, під виглядом Telegram Security Messenger, вони контактують з користувачем через фейковий обліковий запис і пропонують перейти за посиланням для "покращення безпеки облікового запису".
Така схема може призвести до крадіжки облікового запису.
Нагадаємо, у Київській області чоловік протягом кількох років поширював російську пропаганду в Telegram. Порушник публікував дописи, які виправдовують збройну агресію РФ проти України та звеличують російських військових.
Раніше Telegram запровадив нову функцію монетизації для українських користувачів. Тепер адміністратори каналів можуть заробляти 50% доходу від реклами, яку розміщуватиме ця соцмережа.
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