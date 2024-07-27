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Шахраї придумали нову схему злому акаунтів у Telegram — про що йдеться

27 липня 2024 18:35
Денис Котляров - Редактор новин
Денис Котляров
Редактор новин
Нова шахрайська схема в Telegram — що варто знати користувачам
Додаток Telegram. Фото: росЗМІ
Денис Котляров - Редактор новин
Денис Котляров
Редактор новин

Шахраї придумали нову схему отримання доступу до акаунтів у Telegram. Вони використовують Telegram Security Messenger.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Шахраї використовують номер телефону потенційної жертви для надсилання численних запитів на отримання коду підтвердження для доступу до месенджера.

Потім, під виглядом Telegram Security Messenger, вони контактують з користувачем через фейковий обліковий запис і пропонують перейти за посиланням для "покращення безпеки облікового запису".

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Повідомлення від Telegram. Фото: скриншот
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Фейковий Telegram Security Messenger. Фото: скриншот

Така схема може призвести до крадіжки облікового запису.

Нагадаємо, у Київській області чоловік протягом кількох років поширював російську пропаганду в Telegram. Порушник публікував дописи, які виправдовують збройну агресію РФ проти України та звеличують російських військових.

Раніше Telegram запровадив нову функцію монетизації для українських користувачів. Тепер адміністратори каналів можуть заробляти 50% доходу від реклами, яку розміщуватиме ця соцмережа.

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