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Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов в Telegram — о чем идет речь

27 июля 2024 18:35
Денис Котляров - Редактор новостей
Денис Котляров
Редактор новостей
Новая мошенническая схема в Telegram — что стоит знать пользователям
Приложение Telegram. Фото: росСМИ
Денис Котляров - Редактор новостей
Денис Котляров
Редактор новостей

Мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам в Telegram. Они используют Telegram Security Messenger.

Об этом сообщают росСМИ.

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Мошенники используют номер телефона потенциальной жертвы для отправки многочисленных запросов на получение кода подтверждения для доступа к мессенджеру.

Затем, под видом Telegram Security Messenger, они контактируют с пользователем через фейковую учетную запись и предлагают перейти по ссылке для "улучшения безопасности учетной записи".

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Сообщение от Telegram. Фото: скриншот
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Фейковый Telegram Security Messenger. Фото: скриншот

Такая схема может привести к краже аккаунта.

Напомним, в Киевской области мужчина в течение нескольких лет распространял российскую пропаганду в Telegram. Нарушитель публиковал сообщения, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и превозносят российских военных.

Ранее Telegram ввел новую функцию монетизации для украинских пользователей. Теперь администраторы каналов могут зарабатывать 50% дохода от рекламы, которую будет размещать эта соцсеть.

соцсети Telegram мошенничество интернет

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