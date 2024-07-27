Новая мошенническая схема в Telegram — что стоит знать пользователям

Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов в Telegram — о чем идет речь
Мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам в Telegram. Они используют Telegram Security Messenger.
Об этом сообщают росСМИ.
Взлом аккаунтов в Telegram
Мошенники используют номер телефона потенциальной жертвы для отправки многочисленных запросов на получение кода подтверждения для доступа к мессенджеру.
Затем, под видом Telegram Security Messenger, они контактируют с пользователем через фейковую учетную запись и предлагают перейти по ссылке для "улучшения безопасности учетной записи".
Такая схема может привести к краже аккаунта.
Напомним, в Киевской области мужчина в течение нескольких лет распространял российскую пропаганду в Telegram. Нарушитель публиковал сообщения, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и превозносят российских военных.
Ранее Telegram ввел новую функцию монетизации для украинских пользователей. Теперь администраторы каналов могут зарабатывать 50% дохода от рекламы, которую будет размещать эта соцсеть.
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